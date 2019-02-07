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وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية في محافظة الدقهلية

10:39 ص الخميس 07 فبراير 2019
وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية في محافظة الدقهلية

اللواء محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمقر الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، شهد الاجتماع، مناقشة واستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي، والتي وصلت إلى حوالي 70%.

كما تم خلال الاجتماع بحث جهود المحافظة في استكمال أعمال رصف وتطوير الطرق الداخلية بين المراكز والقرى في نطاق المحافظة، وتابع اللواء محمود شعراوي خلال الاجتماع الموقف التنفيذي في مجال منظومة النظافة وجمع القمامة والشركة العاملة فيما يخص عملية تدوير المخلفات.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ووجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب في محافظة الدقهلية.

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