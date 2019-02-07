وزير التعليم العالي يفتتح تجديدات بمستشفى عين شمس التخصصي

كتب- محمد قاسم:

تصوير- علاء أحمد:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمود المتيني، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور على الأنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، عددًا من التجديدات والتطويرات بمستشفى عين شمس التخصصي.

وقال الدكتور علي الأنور، مدير المستشفى، في تصريحات له، إن التجديدات تتضمن وحدة قسطرة القلب وقسم الأشعة ومبنى (د)، بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد.

وأضاف أن التجديدات تجرى وفقًا لخطة شاملة طويلة الأجل، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية، لافتاً إلى أن هذه التجديدات لا تقتصر على المستشفى التخصصي فقط، بل سبقتها مجموعة من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجامعي.

وأشار إلى أن مستشفى عين شمس التخصصي أنشئت عام 1984 بمنحة فرنسية، وتحرص على استمرار عمليات التطوير، سواء في البنية التحتية أو الأجهزة والمباني الطبية والإدارية، لتظل مستشفيات جامعة عين شمس صرحًا طبيًا مميزًا لخدمة المواطن المصري.