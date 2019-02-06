رئيس الوزراء: تراجع البطالة إلى 8.9% بالربع الأخير من 2018

كتب- محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً ، لبحث مؤشرات الدخل والإنفاق، شهد طرح عدة مؤشرات إيجابية، منها: أن نسبة البطالة بلغت خلال الربع الأخير من عام 2018 نسبة 8.9%، بينما بلغت إجمالا - خلال العام - نسبة 9.9%، ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما.

وأوضح - خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن انخفاض معدلات التضخم يؤكد السير على الطريق الصحيح.

ووجه رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - بالبدء في تسويق وتشغيل المصانع والورش التي تم الانتهاء من إنشائها ضمن مبادرة الرئيس السيسي بانشاء 4500 مصنع اً، وذلك من أجل دعم الشباب وصغار المنتجين والمصنعين.

وكلف رئيس الوزراء في هذا الصدد، الجهات المعنية ومن بينها: التجارة والصناعة، والاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمساعدة الشباب على تشغيل هذه المصانع في أسرع وقت ممكن.

ودعا لاستثمار الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلي أربعين شركة ألمانية، لعقد اتفاقيات مع الشركات الألمانية، وزيادة الاستثمارات الخاصة بها في مصر.​