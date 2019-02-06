طلب مناقشة عامة بشأن مكافآت المعلمين والأطباء والصيادلة

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب مناقشة عامة لسياسة الحكومة في التعامل مع أزمة تجميد رواتب ومكافأت وبدلات وحوافز المعلمين والأطباء والصيادلة على أساسي 2014، في الوقت الذي تطبق فيه لائحة الجزاءات على أساسي 2019.

وطالب العقاد، بعرض رؤية الحكومة في التعامل مع هذا الملف، وكشف الأسباب الحقيقة لتجميد الرواتب والحوافز والبدلات على أساسي 2014، وأن يكون ذلك بحضور كل الوزراء المعنيين في الجلسة العامة؛ لعرض الرؤية لحل هذه المشكلة؛ حتى لا تلقي بظلالها على المجتمع، لاسيما وأنها تمس شرائح مختلفة.

وأوضح النائب، أن الصحة والتعلم من الملفات التي تحظى باهتمام القيادة السياسة، مطالبا بضرورة ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة التعليمية، وأيضا تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشددا على ضرورة وضع حلول لمعالجة الأزمة وعدم تكرارها مستقبلا.