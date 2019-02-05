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وزير التعليم: إجراء الاختبار التجريبي الثاني لـ"أولى ثانوي" إلكترونياً

09:32 م الثلاثاء 05 فبراير 2019
وزير التعليم: إجراء الاختبار التجريبي الثاني لـ"أولى ثانوي" إلكترونياً

الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستبدأ توزيع أجهزة "التابلت" على طلاب الصف الأول الثانوي، اعتبار من الأسبوع المقبل، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شوقي، في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن الاختبار التجريبي الثاني المقرر عقده في مارس المقبل، سيجرى إلكترونياً عن طريق "التابلت".

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتوزيع الأجهزة على الطلاب بجميع المحافظات، تبدأ يوم الاثنين المقبل الموافق 11 فبراير.

وتطبق وزارة التربية والتعليم، نظاما جديدا بالمرحلة الثانوية يبدأ بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانا على مدار المرحلة، وقياس مستويات الفهم لدى الطلاب بدلا من الحفظ، مع إدخال التكنولوجيا للعملية التعليمية.

طارق شوقي التربية والتعليم التابلت طلاب الصف الأول الثانوي

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