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    تبدأ غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية تصل حد السيول ورياح مثيرة للأتربة

    11:20 ص الثلاثاء 05 فبراير 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:

    توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من غد الأربعاء على شمال البلاد ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

    وأضافت الهيئة، في بيان، عبر موقعها الرسمي، الثلاثاء، أن من المتوقع أن تنشط الرياح على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة هناك.

    وأضافت الهيئة، أن غدًا الأربعاء، يشهد سقوط أمطار ورياحًا مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية والغربية، بينما من المتوقع سقوط أمطار على باقي أنحاء الجمهورية.

    وعن درجات الحرارة:

    السواحل الشمالية الغربية 19 11

    السواحل الشمالية الشرقية 21 15

    القاهرة والوجة البحري 20 15

    جنوب سيناء 29 16

    شمال الصعيد 21 11

    جنوب الصعيد 30 16

    أما بالنسبة لبعد غد الخميس، يسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية تكون أحيانا رعدية تصل إلى حد السيول، على مناطق سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

    ومن المتوقع سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية والغربية، بينما من المتوقع سقوط أمطار على باقي أنحاء الجمهورية تصل لحد السيول على بعض المناطق.

    درجات الحرارة:

    السواحل الشمالية الغربية 19 9

    السواحل الشمالية الشرقية 19 11

    القاهرة والوجة البحري 20 11

    جنوب سيناء 17 15

    شمال الصعيد 21 9

    جنوب الصعيد 29 14

    سقوط أمطار الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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