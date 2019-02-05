"الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية" تبحث تفعيل آليات التعاون المشترك

كتبت - ميرا إبراهيم:

عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، على هامش زيارة مجموعة من نواب البرلمان الألماني "البوندستاج" للقاهرة، برفقة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ومجموعة من رؤساء الشركات الألمانية، والذين عقدوا لقاءً موسعًا أمس الاثنين، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لبحث التعاون المشترك.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من النائب السفير محمد العرابي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية وعدد من أعضاء المجموعة الصداقة منهم النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، والنائبة منى منير، عضو لجنة الشؤون الإفريقية، والنائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخُطة والموازنة.

وتناولت المباحثات آلية التعاون بين البرلمانيين الألماني والمصري، في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين، وحرص الجانب الألماني على دعم جهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة، وترسيخ الديمقراطية، وتفعيل الشراكة البرلمانية.

​