مواطنون يستقبلون جمال مبارك بـ"السيلفي" في عزاء شقيق أحمد شفيق

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كتب- هاني رجب:

حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على تقديم واجب العزاء في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

وعقب انتهائه من أداء واجب العزاء، التف مواطنون حول نجل الرئيس الأسبق لالتقاط الصور التذكارية "السيلفي".

وشارك أيضا عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة في تقديم واجب العزاء، كما حرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الحضور.

وتوفى الدكتور محمد شفيق زكي يوم الأربعاء الماضي، وشيعت الجنازة يوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.​

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