  • عاجل:البرلمان يُعلن تفاصيل التعديلات الدستورية القادمة.. تعرف عليها

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية أسعار الدولار الطقس خليها تصدي معرض الكتاب أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    سياسيون وشخصيات عامة ووزراء في عزاء شقيق أحمد شفيق (صور)

    07:50 م الأحد 03 فبراير 2019
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة
    • عرض 18 صورة

    كتب- هاني رجب:

    شارك عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

    وحرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الحضور.

    كما شارك في العزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ومحافظ القاهرة السابق المهندس عاطف عبد الحميد، وجمال مبارك.، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والموسيقار عمر خيرت، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

    وبدأ مساء اليوم، عزاء الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، والشقيق الأكبر لرئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

    توفي الدكتور محمد شفيق زكي يوم الأربعاء الماضي، وشيعت الجنازة يوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.​

    عزاء شقيق أحمد شفيق أحمد شفيق مسجد المشير طنطاوي محمد حسين طنطاوي زكريا عزمي أحمد الزند جمال مبارك

    الخبر التالى:

    جمال عبدالرحيم يُعلن الإجراءات المنظمة لانتخابات "الصحفيين"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان