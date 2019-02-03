سياسيون وشخصيات عامة ووزراء في عزاء شقيق أحمد شفيق (صور)

محمد صبحي: إسرائيل هي عدونا الأول وستظل (صور)

كتب- هاني رجب:

شارك عدد من السياسيين والوزراء والشخصيات العامة في عزاء شقيق الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بمسجد المشير طنطاوي في التجمع.

وحرص المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، على الحضور.

كما شارك في العزاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، ومحافظ القاهرة السابق المهندس عاطف عبد الحميد، وجمال مبارك.، وعصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والموسيقار عمر خيرت، وخالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وبدأ مساء اليوم، عزاء الدكتور محمد شفيق زكي، وكيل أول المخابرات العامة الأسبق، والشقيق الأكبر لرئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة.

توفي الدكتور محمد شفيق زكي يوم الأربعاء الماضي، وشيعت الجنازة يوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.​