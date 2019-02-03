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وقفة احتجاجية لصحفيي الصحف الحزبية على سلم النقابة

04:56 م الأحد 03 فبراير 2019
وقفة احتجاجية لصحفيي الصحف الحزبية على سلم النقابة

نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

نظم مجموعة من صحفيي الصحف الحزبية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء موقعًا لصحفيي الصحف الحزبية.

وردد الصحفيون هتافات ضد لنقيب الصحفيين متهمين إياه بتعطيل إنشاء الموقع، قائلين: "ماحدش حاسس بينا وقربنا نجوع والنقيب بيكذب علينا".

اجتمع عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مع صحفيي الصحف الحزبية لاحتواء غضبهم، بعدما وقفتهم الاحتجاجية.

وعقب الاجتماع دخل عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة في اجتماع المجلس، إلا أن صحفيي الصحف الحزبية تواجدوا بالخارج وأكدوا أن مطالبهم تتمثل في إنهاء ترخيص الموقع وتحديد الرواتب وتخصيص وديعة باسم الصحف الحزبية.

ويعقد مجلس النقابة اجتماعا اليوم لبحث ترتيبات انتخابات النقابة التي تجرى في مارس المقبل.​

نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية الصحف الحزبية

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