حق انتفاع.. تفاصيل مشروع المنطقة الصناعية المصرية الروسية

كتب- محمد نصار:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، انفوجرافيك، عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية في مصر، والتي تم الاتفاق على إنشائها بموجب اتفاقية تم توقيعها رسميًا في مايو 2018.

وقال المركز، اليوم الأحد، إن المشروع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تصنيع منتجات تنافسية عالية الجودة، فضلًا عن جعل مصر محور ارتكاز لانطلاق المنتجات الروسية إلى كافة الأسواق العالمية، وكذلك تطوير وتنفيذ البرامج المتخصصة لتدريب الخبراء في مختلف القطاعات الصناعية.

وأوضح المركز، أن حجم الاستثمارات التي سيجذبها المشروع تبلغ نحو 6.9 مليار دولار، بالإضافة إلى توفيره 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، على أن تكون 90% من العمالة بالمشروع مصرية، مشيرًا إلى أن مساحة المشروع تبلغ 5.25 كم2.

وأكد أنه سيتم إقامة المشروع في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذه 13 عامًا على 3 مراحل وبنظام حق انتفاع لمدة 50 عامًا يجدد تلقائيًا كل خمس سنوات.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن تمويل المشروع سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية، موضحًا أن أهم القطاعات التصنيعية بالمنطقة هي صناعة (السيارات - الأدوية - البترول - الغاز - الصناعات التعدينية - الطاقة النووية).‏