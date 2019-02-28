​حرصًا على استقرار البلاد.. 4 لجان نقابية ببورسعيد تؤيد التعديلات الدستورية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بفرع بورسعيد للتأمين الصحي، وجمعيتها العمومية، تأييدها التعديلات الدستورية الجديدة التي يناقشها مجلس النواب المصري.

وقال اللجنة إن التعديلات تهدف للحفاظ على الوطن وتحقيق الأمن والأمان بالبلاد.

كما أيدت اللجنة النقابية والعاملين بمنطقة بريد بورسعيد، والبالغ عددهم نحو 600 موظف، التعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدة أنها تحرص على الحفاظ على استقرار الأمن والأمان بالبلاد ومراعاة الحس الوطني للقيادة السياسية من أجل مزيد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في دفع عجلة التنمية والازدهار والتقدم لمصرنا الحبيبة.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام محافظة بوسعيد والأحياء، تأييدها التعديلات الدستورية الجديدة، لمتابعة مسيرة العمل الجاد والبناء والتطور من أجل مستقبل مصر.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالمديرية المالية ببورسعيد، التعديلات لافتة إلى أنها تهدف لمتابعة مسيرة العمل والبناء والتطور من أجل مستقبل مصر.