سائق مساعد والإطفاء الذاتي.. أبرز توصيات "نقل النواب" في جولة محطة مصر

كتب- أحمد علي:

تفقد وفد لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب، موقع حادث محطة مصر، اليوم الخميس؛ للوقوف على ملابساته.

ووجه النائب، هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال الجولة التفقدية، مسئولي هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدًا أن مجلس النواب سيقدم كل الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة.

وقال النائب خالد عبدالمولى، عضو اللجنة، إن الهدف من الجولة الاطلاع على موقع الحادث والخروج بتوصيات للخروج من الأزمة، متابعًا: "طالبنا بوجود سائق مساعد، وتفعيل وسائل الأمان مثل الإطفاء الذاتي في المحطة والعربات".

وأضاف، أن اللجنة طالبت بتفعيل دور معهد وردان المسئول عن إعداد الكوادر البشرية، وكذلك العمل على حل مشكلات العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستكتب تقريرًا كاملًا عن الزيارة وتعرضه على البرلمان.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبدالواحد، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل الاستقالة التي تقدم بها الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادثة، في المقابل كلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.