وفد "نقل النواب" يصل محطة مصر لتفقد موقع الحادث

كتب- أحمد علي:

وصل وفد برلماني من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، منذ قليل، إلى محطة مصر؛ لتفقد موقع الحادث الذي شهدته أمس الأربعاء، وراح ضحيته 20 شخصًا و43 مصابًا.

يضم الوفد البرلماني برئاسة النائب هشام عبدالواحد، النواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولى، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قبل استقالة الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، في أعقاب الحادث، وكلف رئيس الوزراء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالقيام مؤقتًا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه لحين تعيين وزير للنقل.