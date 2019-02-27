"دينية النواب" تعزي ضحايا حادث محطة مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

قدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، خالص العزاء في شهداء حادث محطة مصر الذي وقع اليوم الأربعاء، داعية أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى فسيح جناته وأن يلهم أهلم وذويهم الصبر والسلوان، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وطالب الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية، في بيان للجنة منذ قليل، بمحاسبة المتسببين في الحادث الأليم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، مطالبا بوقف الإهمال في السكة الحديد وتطويرها وتوفير كل أدوات السلامة والأمان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل أمام مجلس النواب بشأن هذا الحادث للوقوف على أسبابه وتداعياته، ومعرفة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتطوير السكة الحديد.