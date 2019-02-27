"قلبي وجعني".. سرادق عزاء "أونلاين" في ضحايا حادث محطة مصر

كتب- أسامة عبدالكريم:

اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد؛ حدادًا على سقوط عشرات الضحايا والمصابين في حادث الجرار 3202 بمحطة سكة حديد مصر، اليوم الأربعاء، وتحولت لسرادق عزاء لنعي الضحايا مطالبين بمحاسبة المقصرين.

وكتب شريف سيد على الحادث، قائلاً: "الإرهاب والإهمال وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يودي بحياة الأبرياء.. اللي قادر يا جماعة يتحرك حالاً لمستشفيات رمسيس ويتبرع بالدم .. الحادث بشع بكل المقاييس".

وطالب: "يا ريت الناس متنشرش صور الموتى والصور المفزعة للحادث.. أنا قلبي وجعني.. كان ممكن أكون ببساطة جدا في الموقف ده.. اللهم أحسن ختامنا.. وأربط على قلوب أسر الضحايا وذويهم".

بينما دعا محمد بدر، بالشفاء للمصابين والرحمة للمتوفين، قائلا: "للهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.. ربنا يرحم كل الارواح اللي ملهاش أي ذنب غير انها كانت بتمارس حياتها بشكل طبيعي".

ودعا عاطف أحمد، بسرعة التحرك على إلى المستشفيات التي استقبلت المصابين في قصر العيني والهلال، للتبرع بالدم، قائلا: "محتاجين متبرعين بالدم جميع الفصائل".

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة، أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، بحسب مصادر طبية.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات، كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والأخر، كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصاً.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال، وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.