بينهم طفلان إخوة.. الصحة تكشف هوية جثامين حادث محطة مصر

وزيرة الصحة: لم نتعرف على هوية معظم وفيات حادث محطة مصر

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن حادث محطة مصر أسفر عن وفاة 20 شخصًا، بينهم 14 ذكرًا، و4 إناث، وطفلان أخوة.

وأضاف مجاهد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، الأربعاء، أن مؤسسة الطب الشرعي وجهت بنقل جميع جثامين ضحايا حادث محطة مصر، بواسطة سيارات الإسعاف إلى مشرحة زينهم.

ولفت "مجاهد" إلى عدم التعرف على بعض الجثامين حتى الآن، ويجري تحديد هوياتهم بواسطة الطب الشرعي.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 43، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.

كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق الذي تسبب فيه الاصطدام.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. وكان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطاران في محافظة البحيرة.