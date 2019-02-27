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    برلماني لوزير النقل: "اللي مش عارف يشتغل يسيب مكانه"

    03:04 م الأربعاء 27 فبراير 2019
    برلماني لوزير النقل: "اللي مش عارف يشتغل يسيب مكانه"

    النائب محمد العقاد

    كتب- أحمد علي:

    طالب النائب محمد العقاد، باستدعاء هشام عرفات وزير النقل، ورئيس هيئة السكة الحديد للبرلمان للوقوف على حادث حريق محطة مصر والذي تسبب في وفاة 20 وإصابة 40، متابعا: "يوجد ما يقرب من ألف جرار متهالك والوزير يوميا بيقول عندنا خطة للتطوير اللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه لغيره".

    وشدد العقاد، في بيان، الأربعاء، على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة التي تؤكد أن هناك إهمالًا نتيجة عدم المراقبة الشديدة، لافتا إلى أن هيئة السكة الحديد في مصر أصبحت متهالكة نتيجة الإهمال الجسيم بعدما كانت رقم 2 على مستوى العالم من حيث الخدمة المقدمة، ولابد من خطة واضحة للتطوير ولكن قبل ذلك لابد من معاقبة المتورطين في هذه الكارثة.

    وتقدم النائب بخالص العزاء والمواساة إلى ضحايا الحادث الأليم، سائلا المولي عز وجل أن يرحمهم وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

    محمد العقاد هشام عرفات هيئة السكة الحديد 933356

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