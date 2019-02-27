إخلاء جميع المصابين من مستشفى السكة الحديد ونقلهم لمعهد ناصر ودار الشفاء

كتب- أحمد جمعة ومحمود مصطفى:

أعلن مصدر طبي بمستشفى السكة الحديد، إخلاء المستشفى من جميع المصابين والبالغ عددهم 14 مصابا، وتحويلهم إلى مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر.

وأكد المصدر لمصراوي، اليوم الأربعاء، أنه جرى نقل المصابين وفقا لخطة الإخلاء الطبي التي أعلنتها وزارة الصحة.

وكانت هيئة السكة الحديد، أعلنت أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطن، وإصابة 42، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات.

وأخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.​