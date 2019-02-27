القبض على سائق جرار محطة مصر

كتب- أحمد نجيب:

حمّلت هيئة السكك الحديدية سائق قطار "أبوغاطس" ويدعى علاء صلاح، مسؤولية الحادث الذي وقع صباح اليوم، برصيف رقم ٦ بمحطة مصر في رمسيس.

وقالت مصادر مقربة من المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن رئيس الهيئة، أخبر وزير النقل الدكتور هشام عرفات أثناء تفقده موقع الحادث بتحمل سائق الجرار علاء صلاح المسؤولية كاملة؛ لأنه ترك الجرار يتحرك من ورش أبوغاطس المجاورة لمحطة مصر "ونزل الحوش بتاع الورشة يحكّي مع زملائه".

وألقت الأجهزة الأمنية وشركة النقل والمواصلات القبض على سائق القطار، وتحفظت عليه لسماع أقواله؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة.

وأعلنت هيئة السكة الحديد أن جرارًا اصطدم، صباح اليوم الأربعاء، بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 20 مواطنا، وإصابة 40، بحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان

ونقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على آخر التطورات.