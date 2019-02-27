أول فيديو لحادث محطة مصر

مصدر طبي: 10 وفيات و20 مصابا حتى الآن في حادث محطة مصر

كتب ـ محمود أبوطالب:

اصطدم جرار قطار بهيئة السكك الحديدة بمحطة مصر بجدار خرساني على رصيف رقم 6 ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.

وينشر مصراوي أول فيديو لحادث انفجار الجرار.

ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في جدار الرصيف أثناء دخوله المحطة.

وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.