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    أول فيديو لحادث محطة مصر

    10:47 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
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    • عرض 17 صورة
    • عرض 17 صورة
    • عرض 17 صورة
    • عرض 17 صورة
    • عرض 17 صورة
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    كتب ـ محمود أبوطالب:

    اصطدم جرار قطار بهيئة السكك الحديدة بمحطة مصر بجدار خرساني على رصيف رقم 6 ما أدى إلى انفجار شديد نتج عنه تفحم العديد من الجثث وسط هلع من المواطنين.

    وينشر مصراوي أول فيديو لحادث انفجار الجرار.

    ولقى عدد من الأشخاص مصرعهم، صباح اليوم الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في جدار الرصيف أثناء دخوله المحطة.

    وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.

    وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.

    933272 هيئة السكك الحديدة انفجار جرار الإسعاف المطافئ
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