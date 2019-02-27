أكثر الكلمات إنتشاراً

القمة العربية الأوروبية رامي مالك تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 أسعار الدولار

"فحص أمني مُكثف".. ماذا تعرف عن علامة الـ "SSSS" بتذكرة سفرك؟

06:26 ص الأربعاء 27 فبراير 2019
"فحص أمني مُكثف".. ماذا تعرف عن علامة الـ "SSSS" بتذكرة سفرك؟

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

كل من يستخدم المطارات يمر بمراحل تفتيش متعددة داخل صالات السفر، لكن ركاب قليلون داخل صالات السفر يصادف هذه العلامة "SSSS" على تذكرة سفره بعد تسليم حقائبه وحصوله على "البوردنج"، إذا رأيتها في تذكرة الصعود الخاصة بك للطائرة، اعلم أنك ستخضع لتفتيش دقيق للغاية، يسمى هذا بالفحص الأمني الانتقائي الثانوي "Secondary Security Secreening Selection".

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن العلامة المسلجة على التذكرة تعني أن الراكب الذي تم تحديده لكي يخضع لهذا الفحص من طرف شركة الطيران، اسمه في لائحة مخصصة للتدقيق الأمني المكثف.

وأضاف المصدر: "يتم هذا الإجراء بشكل عشوائي، لكن بعض الحالات يتم تطبيقه على الناس الذين يحجزون حجز في آخر دقيقة أوالذين يسافرون بتذكرة في اتجاه واحد، أو قادم من دولة بها حروب ولا تتمكن من طبع البوردنج أون لاين".

غير معروفغير معروف (1)غير معروف (2)

علامة الـ SSSS صالات السفر مطار القاهرة تذاكر السفر

الخبر التالى:

الأوقاف: 50 إماما وواعظة مرافقين لبعثة الحج على نفقة الوزارة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان