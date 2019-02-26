إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية
كتب - أحمد نجيب:
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.
وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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