إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

كتب - أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

​