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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

10:21 م الثلاثاء 26 فبراير 2019
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أرشيفية

كتب - أحمد نجيب:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء؛ نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 15-22 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار والضغط 1008 درجة وقوة البحر 5 وحالة البحر مضطربة.

وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة ومتابعة الخريطة المناخية والجومائية حفاظا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

ميناء شرم الشيخ البحري موانئ البحر الأحمر سوء الأحوال الجوية الطقس

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