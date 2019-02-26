تعيين طارق شعبان مديرًا لمرصد الأزهر للغات الأجنبية

كتب - محمود مصطفى:

أصدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتعيين الدكتور طارق شعبان، المدرس بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات والترجمة، للعمل مديرًا لمرصد الأزهر للغات الأجنبية.

ويأتي تعيين "شعبان" خلفًا للدكتور محمد عبد الفضيل.

وقال بيان للأزهر، إن القرار يأتي ذلك ضمن حركة التغييرات التي أجراها الإمام الأكبر بالمشيخة خلال الفترة الماضية.​