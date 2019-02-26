بعد حادثة مدينتي.. أول تحرك برلماني بشأن كلاب الحراسة

كتب – أسامة عبدالكريم:

أعلن النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون لحظر امتلاك كلاب دون ترخيص، واستخدامها في ترويع المواطنين.

وقال أبو اليزيد، لمصراوي، الثلاثاء، إن الرخصة تعطي الحق في اقتناء الكلاب، وتحدد هوية صاحب الكلب لمحاسبته حال استخدامه في ترويع المواطنين.

وأوضح البرلماني، أن القانون حدد عدة شروط لاصطحاب الكلب في الشارع، منها تكميم فم الكلب وعدم الوقوف على ناصية الشارع أو استخدامه في ترويع المواطنين.

تابع: "القانون يتضمن عقوبات رادعة لمعاقبة مخالفة ضوابط اصطحاب أو اقتناء كلب الحبس أو الغرامة، على أن تكون مدة الحبس لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة والغرامة لا تقل عن ألف جنيه كحد أدنى و5 آلاف جنيه كحد أقصى، إضافة إلى مصادرة الكلب".

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة، حوادث متعددة جرى استخدام الكلاب فيها، كان آخرها مهاجمة كلبين لطفل في مدينتي، وأحدثا إصابات متفرقة في رأسه ويده وساقه، وكادا أن يفتكا به.

وأمر النائب العام، بضبط الكلبين وإيداعهما مديرية الطب البيطري للكشف عليهما، وتحديد نوعهما، وما إذا كان لهما تراخيص من مديرية الطب البيطري من عدمه.