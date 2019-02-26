وزير الكهرباء يبحث التعاون المشترك مع السفير البريطاني بالقاهرة

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، جيفري آدمز، سفير بريطانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين مصر ممثلة في قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة، مشيدا بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية خاصة أنها تعتبر شريكًا موثوقًا به ولها دور كبير في المساهمة بمشروعات قطاع الكهرباء.

واستعرض وزير الكهرباء، خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، موضحًا أن مصر اتخذت خطوات مهمة لإصلاح البنية التشريعية للقطاع وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة ومن أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO- IPP- FIT- Auctions)، كما تم إجراء الإصلاحات التشريعية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف "شاكر"، أن قطاع الكهرباء يسعى جاهدًا من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال الإنتاج وكذلك يتم العمل حاليا على إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق تنافسي، مشيرا إلى استراتيجية القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا التعاون القائم بين قطاع الكهرباء وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة في هذا المجال.