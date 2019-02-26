بحافز يصل لـ7 آلاف جنيه.. وظائف شاغرة بالمدارس المصرية الدولية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت المدارس المصرية الدولية، عن وظائف شاغرة في التخصصات الآتية: مسؤول مالي وإداري، معلمين: لغة انجليزية، رياض أطفال، لغة عربية، تربية فنية، تربية رياضية، تربية موسيقية، أخصائي نفسي واجتماعي، مسؤول تطوير تكنولوجي "IT"، مسؤول شؤون طلاب وعاملين، طبيب بشري "أطفال"، عاملات وعمال بالأجر، وموظفين أمن.

وبالنسبة لشروط التقدم:

- أن يكون جميع المتقدمين من العاملين بوزارة التربية والتعليم عدا "الطبيب، العمال، الأمن".

- أن يكون على رأس العمل.

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثًا وكتابة للمعلمين.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- يفضل خريجي اللغات ومن له خبرة دولية.

- يشترط الخبرة في التعامل مع الأطفال من سن 3 سنوات إلى سن 8 سنوات.

- السن لا يتعدى 45 عامًا للمعلمين.

- السن لا يتعدى 55 عامًا للمديرين.

وعن إجراءات التقدم:

- تسلم صحيفة أحوال بيانات معلم حديثة مختومة من الإدارة التعليمية.

- سيرة ذاتية باللغة العربية والانجليزية.

- تقدم أوراق المعلمين في المدرسة الرسمية الدولية المراد العمل بها.

المميزات:

- جميع العاملين بالمدرسة الرسمية الدولية، بنظام المأمورية المفتوحة، يتقاضون جميع مستحقاتهم من جهة عملهم الأصلية إضافة إلى حافز شهري "بحد أدنى 3000 جنيه، وحد أقصى 7000 جنيه".

- الحصول على تدريبات دولية لتأهيل المعلمين للعمل بالمدرسة.

وجرى إنشاء هذه المدارس في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة المدارس الدولية في مصر، بتاريخ 12/9/2018؛ لتوفير تعليم بمواصفات دولية يمنح شهادات الثانوية البريطانية والبكالوريا الدولية، بتكلفة تصل إلى 15 ألف جنيه سنويًا، ولتلبية جزء من حجم الطلب المتزايد على هذه النوعية من المدارس.

وبدأ تشغيل مجموعة المدارس بمناقط: القاهرة "الشروق"، القليوبية "العبور"، بورسعيد "جنوب"، الغربية "طنطا"، الدقهلية "المنصورة"، والإسكندرية "المنتزه".