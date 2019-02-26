تمثال برأس كبش وكوبرا.. اكتشاف ورشة لصناعة العناصر المعمارية بـ"السلسلة"

كتب- يوسف عفيفي:

توصلت البعثة الأثرية المصرية السويدية المشتركة العاملة بمنطقة جبل السلسلة برئاسة الدكتورة ماريا نيلسون، إلى الكشف عن ورشة من عصر الدولة الحديثة لصناعة العناصر المعمارية، مثل الأعمد والتماثيل والمقاصير، والتمثال الضخمة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن من بين العناصر المعمارية المكتشفة بالورشة تمثال ضخم يعرف باسم الكريوسفينكس (وهو تمثال برأس كبش بدلا من رأس إنسان وجسم أسد)، يبلغ طوله حوالي 5 أمتار، وارتفاعه 3.5 متر، وعرضه 1.5 متر.

وأضاف وزيري، في بيان اليوم، أنه جرى تصميمه بأسلوب مماثل لتمثال الكريوسفينكس الموجود في الجنوب من معبد خونسو بالكرنك، ويعود لعهد الملك امنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشر.

وأضاف عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن البعثة عثرت أيضًا على لوحة مستديرة فارغة، وتمثال صغير على هيئة ثعبان الكوبرا ملفوفة والتي من المرجح أن تكون جرى صنعها لتتويج رأس التمثال.

كما تم الكشف أيضًا عن عن جزء من تمثال آخر على هيئة كبش و لكنه صغير الحجم ومئات من كسرات حجرية عليها كتابات هيروغليفية والتي تنتمي إلى الناووس المهدم الخاص بالملك امنحتب الثالث، بالاضافة الي بقايا تمثال لصقر، وأجزاء من مسلة من بينها الهريم الخاص بها.

ومن جانبها وصفت رئيسة البعثة الدكتورة ماريا نيسلون، الكشف بالمهم لأنه يسلط الضوء علي منطقة جبل السلسلة ويؤكد أن المنطقة لم تكن فقط منطقة محاجر ولكن كان يوجد بها ورش لصناعة مختلف العناصر المعمارية.