جولات مستمرة لرئيس "الأسكندرية للكهرباء" لمتابعة سير عمل الشركة

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للكهرباء، عدد من إدارات الشركة المختلفة، حيث حرص على لقاء جميع العاملين بمختلف القطاعات والإدارات والاستماع لمشكلاتهم، مؤكدًا حرصه على توفير جميع سبل الراحة للعاملين خلال الفترة الحالية.

وحرص رئيس الشركة- خلال جولاته- على الاستفسار من كل عامل بالشركة عن طبيعة عمله ومهاراته وكفاءة المعدات التي يستخدمها وتحديد أي احتياجات مطلوبة للارتقاء بمستوى الخدمة، قائلاً: "بابي مفتوح أمام الجميع، وأنا أطبق سياسة الباب المفتوح لمقابلة أي عامل لديه مشكلة تؤثر على الانتاجية ونجاح الشركة".

ومر "فودة"، على جميع إدارات الورش المركزية، مشيدًا بأداء ورش المحولات و الخراطة والنجارة، مع ضرورة الدخول في التسويق الخارجي لتسويق مهارات وقدرات الشركة بما يحقق الربح على الشركة.

وزار رئيس الشركة أيضا قطاع الاحلال والتطوير بالشركة، حيث وجه إلى ضرورة تكامل الأقسام الفنية المختلفة من مكتب الرسم و المساحة، ومكتب نظم المعلومات الجغرافية و الاحلال و التطوير لعمل منظومة متكاملة لحفظ وتسجيل جميع مكونات الشبكة من كابلات أرضية وهوائية ومحولات و خلافه.. وذلك باستخدام أحدث نظم المعلومات والاستعانة بأجهزة "جي بي إس"، لإدخال الإحداثيات على البرامج "أون لاين".

كما اعتمد نتائج مسابقات مجموعة من ترقيات القيادات بعد موافقة مجلس إدارة الشركة، ومنها رئيس قطاعات الشؤن الفنية ومديرو عموم التشغيل وحسابات المخازن، وتحديد الأعطال.