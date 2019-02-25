دعمًا للاستقرار واستمرار الإنجازات.. 28 لجنة نقابية تعلن تأييدها التعديلات الدستورية

استعدادًا لأمم أفريقيا.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد السويس

القاهرة (مصراوي)

أبدت مجموعة من اللجان النقابية بعدد من الشركات، تأييدها التعديلات الدستورية المقترحة، والتي وافق عليها مجلس النواب مبدئيًا، مؤكدة دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء قطاع الفيوم، تأييدها ودعمها الكامل للتعديلات الدستورية، التي وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ، من أجل استقرار مصر، واستكمال ما جرى بناءه، ومن أجل الأمن والأمان، وبناء اقتصادي قوي، وبنية أساسية قوية، بالإضافة إلى استكمال منظومة الطاقة الكهربية والتي أنفق عليها أكثر من 600 مليار جنيه خلال أربع سنوات.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالفيوم، التعديلات الدستورية من أجل نهوض وتقدم ورفعة مصر.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمصنع غزل الفيوم، تأييدها التعديلات الدستورية.

وأكدت اللجنة النقابية بالإدارة العامة للنقل الجماعي والموافق بالفيوم، تأييدها ومباركتها التعديلات الدستورية حتى تتقدم البلاد إلى الأمام.

وأكدت اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بالفيوم، تأييدها التعديلات الدستورية المقترحة، وتأييدها للرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنية له دوام التوفيق.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالبناء والأخشاب بالفيوم، تأييدها ودعمها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة، آملين للقيادة السياسية للبلاد كل التوفقي.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالتربية والتعليم والبحث العلمي بالفيوم، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة، حرصًا منها على دعم الاستقرار ودفع عجلة التقدم ومسيرة التطوير، ودعمًا للجهود المبذولة لحماية أراض الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود الذي يهدد سلامته.

وأكدت اللجنة النقابية بالشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال"، تأييدها ودعمها الكامل للتعديلات الدستورية المقترحة، آملين للقيادة السياسية بالبلاد كل التوفيق والسداد.

وأيدت اللجنة النقابية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تأييدها التعليدلات الدستورية التي من شأنها أن تعلو كلمة الحق وتدفع إلى ازدهار الوطن.

وأعلنت اللجنة النقابية بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة "ستيا"، وجميع العاملين بها وعددهم 1343 عامل، عن تأييدهم للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة، من أجل مسيرة البناء والتنمية التي بدأها رئيس الجمهورية في شتى المجالات رغم التحديلات التي تمر بها الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأكدت اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للحراريات وجميع العاملين بها، وعددهم 830 عامل، عن تأييدهم للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة؛ من أجل مسيرة البناء واستكمال مشروعات التنمية التي بدأها الرئيس في شتى المجالات غرم التحديات التي تواجهها الدولة على الصعيد الداخلي والخارجي.

وأيدت شركة بورسعيد لتصدير الأقطان برئاسة المهند معين محمد مصطفى، التعديلات الدستورية، ومد فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أيدت اللجنة النقابية بالشركة، برئاسة أحمد محمد إبراهيم، وأعضاء اللحنة وجميع العاملين بالشركة والبالغ عددهم 3114 عامل، التعديلات الدستورية، لاستكمال الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والبالغ عددهم 5500 عامل، تأييدها التعديلات الدستورية، مع تمنياتها بالتقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشرقية للأقطان والتي تضم 229 عاملاً، تأييدهم الكامل والمطلق للتعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب؛استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية والإسلاح الاقتصادي، ولحفظ الوطن وسلامة أراضيه ضد المؤامرات الداخلية والخارجية.

كما أيدت اللجنة النقابية بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، تعديل الدستور؛ لميزد من الاستقرار وتدعيم الأمن والسلام ودفع خطة التنمية والاستثمار لبناء اقتصاد قوي لمصرنا الحبيبة.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية الزراعة بالإسكندرية وعددهم 256، التعديلات الدستورية؛ للحفاظ على مكتسبات الوطن وإرساء القواعد العادلة للمواطنين، ومستقبل أفضل لأولادنا ودحر الإرهاب.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة قصر المنتزه وجميع أعضائها بالجمعية العمومية، والبالغ عددهم 658، موظف وعامل، تأييدها التعديلات الدستورية، لصالح الدولة المصرية والشعب المصري.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النيل العامة للطرق والكباري، وجميع العاملين بالشركة، بكل حب وإخلاص التعديلات الدستورية من أجل مستقبل أفضل.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت طرة، وجميع العاملين بها، تأييدها التعديلات الدستورية.

وأعلنت اللجنة النقابية بشركة النيل العامة للطرق الصحراوية بالقاهرة، تأييدها التعديلات الدستورية، من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية لمصرنا الحبيبة.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بصناعات البناء والأخشاب بالشركة العربية للأساسات، تأييدها التعديلات الدستورية، من أجل مزيد من التقدم والازدهار والرقي واستمرارًا لمسيرة التقدم والعطاء والتنمية والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

وأكدت اللجنة النقابية بالشركة العربية للخزف، وجميع أعمالها، تأييدها التعديلات الدستورية.

وأعلنت اللجنة النقابية بشركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" وجميع العاملين بها وعددهم 7500 عامل، عن تأييدها التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب بأغلبية كبيرة، من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والمشروعات التي بدأها الرئيس السيسي في شتى المجالات.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للمباني والإنشاءات، أيضًا، التعديلات الدستورية الجديدة.

وأكدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والعاملين بها، تأييدها التعديلات الدستورية الجديدة استمرارًا لمسيرة التقدم الاقتصادي والسياسي.

وأعلنت اللجنة النقابية والعاملين بشركة التعمير والاستشارات الهندسية، تأييدها التعديلات الدستورية لعام 2019.

وأيدت اللجنة النقابية للاتصالات بالفيوم، التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدة دعمها الكامل لرئيس الجمهورية؛ لاستكمال التقدم والإنجازات لمصرنا الغالية.