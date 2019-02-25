"دار الكتب" تنظم ندوة عن "الاتحاد الإفريقي على خطى الأوروبي"

القاهرة - (مصراوي):

تعقد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان (الاتحاد الأفريقي على خطى الاتحاد الأوروبي.. فرص وتحديات)، في إطار الفعاليات التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة المختلفة احتفالا بتولي مصر رئاسة الاتحاد للعام الجاري، وحيث ترتكز الفعاليات على التبادل الثقافي والتعاون الفكري بين مصر وشعوب القارة السمراء.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة الدكتور السيد فليفل النائب البرلماني وعميد معهد الدراسات الأفريقية سابقًا، والسفيرة سعاد شلبي مساعد وزير الخارجية عضو لجنة الحكماء في الكوميسا بأفريقيا سفيرة مصر في موزمبيق سابقًا، والدكتورة رانيا شلبي مسئول الاتحاد الأوروبي بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وبحضور خبراء ومتخصصين في الشأن الأفريقي وكبار المسئولين والشخصيات العامة والمفكرين والإعلاميين.

وعلى جانب آخر، تعقد مكتبة مصر العامة بالدقي الأربعاء المقبل ندوة تحت عنوان (البحر الأحمر كمدخل اقتصادي لمصر إلى أفريقيا)، يتحدث فيها السفير على الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والخبراء والإعلاميين.

وتتناول الندوة أهمية ممر البحر الأحمر والمتغيرات الإقليمية والدولية والتحرك الجماعي وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وكذلك التعاون الاقتصادي ودور مصر في تنمية القارة الأفريقية.