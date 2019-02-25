برلماني: القيادة السياسية تتفهم خطورة استخدام الإرهابيين لمواقع التواصل

كتب- أسامة عبد الكريم:

أشاد النائب نضال السعيد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية- الأوروبية بشرم الشيخ، الأحد.

وقال "السعيد"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إشارة الرئيس إلى ستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الهجمات الإرهابية، يؤكد تفهم القيادة السياسية لأهمية التعامل مع مستجدات العصر في مواجهة الجريمة المنظمة.

وشدد البرلماني، على خطورة استخدام مواقع التواصل في تجنيد الشباب ودورها في تنفيذ العمليات الإرهابية.

وتابع النائب: "أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي عددها كبير وبعض منها بأسماء وهمية، وللأسف قادر على بث الكراهية والعداء والبيانات غير الصحيحة والمضللة.. وقادر على استقطاب بعض الشباب وتغيير قناعتهم وإيمانم بالوطن، وبالتالي قد يصل الأمر إلى توجههم في تنفيذ العمليات الإرهابية".

وكانت أعمال القمة العربية الأوروبية انطلقت مساء الأحد، في شرم الشيخ، وهي أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بحضور رؤساء دول وحكومات، ووزراء خارجية 50 دولة عربية وأوروبية.