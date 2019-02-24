طلاب الأزهر يطلقون حملة للتبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية.. غدًا
11:01 م الأحد 24 فبراير 2019
كتب - محمود مصطفى:
تنظم رابطة "أزهري من أجل مصر"، صباح غد الإثنين، حملة للتبرع بالدم لمصابي العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة، بكلية طب البنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، تحت عنوان "حملة شريان الأزهر".
وتنطلق الحملة بحفل كبير بمدرج كليه الطب بنين، بحضور الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وبعض عمداء الكليات.
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