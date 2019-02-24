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    وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي الحريري ورئيس الصومال بشرم الشيخ

    10:09 م الأحد 24 فبراير 2019
    وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي الحريري ورئيس الصومال بشرم الشيخ

    وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية

    (مصراوي):

    التقى وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني اليستر بيرت على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى بشرم الشيخ، اليوم الأحد، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ووزير خارجية لبنان جبران باسيل.

    وبحث الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك متعلقة بأوروبا والعالم العربي.

    كما التقى الوزير البريطاني مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله، وناقشا سبل دعم التعاون بين بريطانيا والصومال بما في ذلك دعم الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

    اليستر بيرت القمة العربية الأوروبية شرم الشيخ سعد الحريري جبران باسيل

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