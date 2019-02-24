ضياء رشوان في ندوة "أونا": أنا أمام "مهمة انتحارية".. وأسعى لحل أزمات الصحافة

كتب- مصطفى علي:

تصوير- نادر نبيل:

نظمت مجموعة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع "مصراوي، ويلاكورة، وأونا، والكونسلتو"، عصر اليوم الأحد، ندوة للكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين.

أدار الندوة، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مجموعة "أونا"، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي رئيس التحرير التنفيذي، والمصور الكبير حسام دياب رئيس قسم التصوير بالمؤسسة، وبمشاركة عدد كبير من الصحفيين.

وقال ضياء رشوان، إن الانتخابات بالنسبة له يومان؛ الأول هو يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، والثاني هو العامان التاليان للنقيب والأعوام الأربع للمجلس، وأضاف أن ما يشغل باله دائمًا هو اليوم الثاني، رغبة منه في وضع حلول للأزمات الكثيرة التي تلاحق مهنة الصحافة.

وأضاف "رشوان": "ترشحت 4 مرات نقيبا للصحفيين؛ الأولى كانت أمام مكرم محمد أحمد، النقيب الأسبق في عام 2009، والثانية كانت في 2013 وشرفت بثقتكم، والثالثة في 2015 وشرفت أيضًا بعدم اختياركم، وهذه هي المرة الرابعة"، مشددًا أن هذه الدورة التي ترشح لها تمثل بالنسبة له "مهمة انتحارية"، حيث يوجد أمام النقيب القادم عشرات الملفات كمؤسسات تغلق وصحفيون يُشردون ويفصلون وأوضاع اقتصادية سيئة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن قرار الترشح لم يكن في حساباته منذ شهرين، إلا أنه اتخذ قراره بالترشح ليس طمعا في المنصب، ولكن لخدمة الصحفيين، قائلاً: "ما يشغل بالي دائما هو اليوم الثاني للانتخابات وليس الأول".

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