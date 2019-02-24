"تعليم مطروح" تتسلم أجهزة "التابلت" لطلاب أولى ثانوي بالسلوم

كتبت-ياسمين محمد:

أجرى الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مرسى مطروح، اليوم الأحد، زيارة لمدرسة السلوم الثانوية المشتركة؛ لمتابعة سير العلمية التعليمية، وتسليم أجهزة "التابلت" المدرسي للطلاب، بحضور ياسر أبو الأسعاد،مدير الإدارة التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، هنأ النيلي طلاب السلوم بالفصل الدراسي الجديد، ناقلًا لهم تحيات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، واللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، مشيدًا باهتمام الطلاب بالمنظومة التربوية الجديدة، واستلام أجهزة "التابلت" في ظل حرص وزارة التربية والتعليم على مواكبة تطبيق المنظومة الجديدة بالصف الأول الثانوي.

وأكد وكيل الوزارة، حرص مديرية التربية والتعليم بمطروح على تذليل أي عقبات نحو تسليم أجهزة "التابلت" للطلاب، موضحًا أن إجراءات توزيع الأجهزة قاربت على الانتهاء بجميع المدارس الثانوية بأنحاء المحافظة.

وأشار إلى جاهزية المدارس؛ لتفعيل خدمة "التابلت" مع المتابعة المستمرة من رجال مركز التطوير التكنولوجي بتعليم مطروح؛ للحل الفوري لأي عقبة تلوح في الأفق.