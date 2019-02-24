رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية: 26 % من طلاب الدفعة الأولى غير مصريين

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء جامعة كندا مصر، إن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اليوم الأحد، للجامعة، هي الرابعة.

وقال القاضي، خلال جولة الوزير التفقدية للجامعة، أنه يدين بالولاء والعرفان لطلاب 2018/2019، طلاب الدفعة الأولى، إن 26 % من الطلاب الذين التحقوا بالجامعة هذا العام غير مصريين.

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جولة تفقدية صباح اليوم، بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.​