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    رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية: 26 % من طلاب الدفعة الأولى غير مصريين

    12:10 م الأحد 24 فبراير 2019
    رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية: 26 % من طلاب الدفعة الأولى غير مصريين

    جامعة كندا مصر

    كتب- أسامة عبدالكريم:

    قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء جامعة كندا مصر، إن زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي اليوم الأحد، للجامعة، هي الرابعة.

    وقال القاضي، خلال جولة الوزير التفقدية للجامعة، أنه يدين بالولاء والعرفان لطلاب 2018/2019، طلاب الدفعة الأولى، إن 26 % من الطلاب الذين التحقوا بالجامعة هذا العام غير مصريين.

    وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي جولة تفقدية صباح اليوم، بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.​

    جامعة كندا خالد عبدالغفار التعليم العالي العاصمة الإدارية

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