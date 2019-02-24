​حدث ليلاً| تركي آل الشيخ يعود إلى "بيراميدز".. ويوجه رسالة لـ"مجلس الأهلى"

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، في مقدمتها عودة عودة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية إلى رئاسة نادي "بيراميدز"، فضلاً عن إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية جديدة بتعيين أول سفيرة سعودية بالخارج، والعفو عن مصريين محكوم عليهم في المملكة.

ويمكن التعرف علي المزيد من الأحداث المحلية والعالمية من خلال السطور التالية:

"هل كل مَن يمتلك سيارة موديل 2014 سيستبعد من منظومة التموين؟ كمال يجيب

مصرع 2 وإصابة 3 في انقلاب سيارة على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي

الملك سلمان يعفو عن عدد من المصريين المحبوسين بالسعودية

"التموين": استبعاد غير مستحقي الدعم من المنظومة في هذا التوقيت

وزير التموين يكشف مصير إضافة المواليد الجدد على البطاقات

الملك سلمان: العلاقات بين مصر والسعودية تخدم مصالح البلدان العربية كلها

أول سفيرة سعودية بالخارج.. من هي ممثلة الرياض الجديدة بواشنطن؟ (بروفايل)

رسميا.. بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ

إصابة 3 طالبات بإغماء بالوادي الجديد.. شاهدن زميلتهن تسقط من بلكونة

حارب داعش والحوثيين وعمل سفيرًا.. من هو خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي؟

أمر ملكي سعودي بتعيين خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير

انشقاق 60 من قوات الأمن الفنزويلية وهروبهم إلى كولومبيا

تحطم طائرة شحن أمريكية على متنها 3 أشخاص في تكساس

تركي آل الشيخ: جاهزون لمباراة الكأس.. وأتوقع عدم هروب الأهلي من المواجهة

تقرير.. كلاكيت رابع مرة.. تركي آل الشيخ يتراجع عن قراره ببيع بيراميدز

أول تعليق من رئيس الزمالك على عودة تركي آل الشيخ

إليسا تعلن عودتها لمنزلها بعد إجرائها عملية جراحية