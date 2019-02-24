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    للمصريين والأجانب.. وزيرة الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد.. اليوم

    05:01 ص الأحد 24 فبراير 2019
    للمصريين والأجانب.. وزيرة الصحة تطلق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من بورسعيد.. اليوم

    الدكتورة هالة زايد

    كتب– أحمد جمعة:

    تطلق وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من محافظة بورسعيد.

    كما تطلق محافظات الجيزة وأسيوط والدقهلية حملات مماثلة.

    أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تبدأ 24 فبراير المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

    وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

    هالة زايد حملة قومية التطعيم ضد شلل الأطفال بورسعيد

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