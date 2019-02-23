"عبر الموبايل".. الكهرباء تبدأ تفعيل طريقة جديدة لسداد الفواتير (فيديو)

كتب - محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، برنامجًا جديدًا يتضمن قيام المشترك بشحن وسداد قيمة الفاتورة الشهرية من خلال الموبايل الخاص به، في إطار سعى الوزارة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن سواء فنية أو إدارية.

وقال المحاسب أحمد عبدالدايم، مدير إدارة العدادات مسبقة الدفع بقطاع النظم والمعلومات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم البدء في تطبيق التجربة الفعلية في إدارة ٦ أكتوبر والشيخ زايد، مشيرا إلى أنه بإمكان المشترك الذي يرغب في الشحن من خلال الموبايل الذي يدعم خاصية NFC التوجه إلى فرع أكتوبر وزايد لاستبدال الكارت.



وأضاف "عبدالدايم" في تصريحات صحفية، السبت، أن هذه التجربة تمت على النوع الأول من العدادات من أصل 3 أنواع، ويجري استكمال النوعين الآخرين، منوها أنه في حالة انتشار الفكرة وإثبات جدواها سيتم البحث عن آلية إضافية يمكن تركيبها في الموبايل الذي لا يدعم خاصية Nfc لتمكن جميع المشتركين من عملية الشحن من خلال الموبايل.

وأوضح أن عملية الدفع تتم كمرحلة أولية من خلال "الفيزا كارد".

وتسعى وزارة الكهرباء لأن تكون جميع العدادات المختلفة من شركات مختلفة تعمل بهذة الخاصية في الفترة القادمة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال مصدر لمصراوى، إن عملية الشحن تتوقف على وجود "رصيد كافي" في الهاتف المحمول وهو ما يمكن المشترك من شحن العداد فى أي وقت دون الانتظار لانتهاء العطلات والإجازات على رغم من برمجة العدادات على عدم الفصل فى هذه الأيام.



وأوضح أن البرنامج الجديد سيكون أشبه بنظام فتح "الواتس آب" على الكمبيوتر، ومن المرتقب أن تعلن الوزارة عن برنامج الشحن الموحد من خلال برنامج يتم تطبيقه على الموبايل، بحيث يقوم المشترك أو المواطن بوضع القطعة النحاسية الموجودة بكارت الشحن أمام كاميرا الموبايل التي من خلالها يتم نقل الرصيد إلى العداد مباشرة.

وأشار المصدر إلى أن نفس فكرة الشحن سيتم اتباعها فى طريقة سداد الفاتورة الشهرية أو المتآخرات، بحيث يقوم المشترك أو المواطن بالدخول على البرنامج ويقوم بالضغط على قيمة الفاتورة ثم يقوم بإدخال رقم السداد الإلكترونى الموجود على الكارت، مشيرا إلى أنه عن طريق الاتصال بملف الإصدار بالشركات يتم معرفة قيمة ما عليه من فواتير مستحقة، حيث يختار ما سيقوم بسداده من فواتير من خلال الضغط على خانة سداد الفاتورة، ويتم بعدها تحويل الأرصدة إلى حساب كل شركة بالبنوك المختلفة.

ونوه إلى أنه بلغ إجمالي ما تم تركيبه من عدادات مسبقة الدفع حتى الآن أكثر من 7 مليون عداد بمختلف المناطق على أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن هدف الوزارة خلال الفترة الحالية الحفاظ على تقديم خدمة جيدة بجودة عالية لجموع المواطنين.

اقرأ أيضًا:

الشحن من الموبايل.. مصدر يوضح تفاصيل طريقة السداد الجديدة لفواتير الكهرباء



