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    الرئيس اليمني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

    05:50 م السبت 23 فبراير 2019
    الرئيس اليمني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    القاهرة - أ ش أ:

    وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية الأولى.
    وكان في استقبال الرئيس اليمني لدى وصوله إلى المطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
    يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غدا الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية - الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.

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