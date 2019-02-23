الرئيس اليمني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية

القاهرة - أ ش أ:

وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية الأولى.

وكان في استقبال الرئيس اليمني لدى وصوله إلى المطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غدا الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية - الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.