الرئيس اليمني يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية
القاهرة - أ ش أ:
وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، إلى مطار شرم الشيخ الدولي؛ للمشاركة في القمة العربية - الأوروبية الأولى.
وكان في استقبال الرئيس اليمني لدى وصوله إلى المطار الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.
يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف غدا الأحد، فعاليات أعمال القمة العربية - الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وذلك بمشاركة 50 دولة عربية وأوروبية.
هذا المحتوى من
-
691
-
329
-
296
-
254
-
244
-
241
-
217
-
210
-
149
-
142