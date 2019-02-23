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    الرئيس السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ

    05:49 م السبت 23 فبراير 2019
    الرئيس السيسي يستقبل الملك سلمان بمطار شرم الشيخ

    الرئيس السيسي يستقبل الملك سلمان

    شرم الشيخ - أ ش أ:
    استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدى وصوله إلى مطار شرم الشيخ؛ للمشاركة في القمة العربية الأوروبية.
    وأجريت مراسم استقبال رسمية للعاهل السعودي عقب الوصول، وحرص الرئيس السيسي على مصافحة الوفد المرافق للملك سلمان.

    وتستضيف مدينة شرم الشيخ غدًا الأحد فعاليات أعمال القمة العربية الأوروبية التي تعقد للمرة الأولى تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار" وتستمر لمدة يومين ؛ وذلك بمشاركة خمسين دولة عربية وأوروبية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مطار شرم الشيخ السيسي سلمان بن عبدالعزيز السعودية القمة العربية الأوروبية

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