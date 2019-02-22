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    وزير التعليم يعلن حل أزمة رياض الأطفال بمدارس الجيزة

    11:52 ص الجمعة 22 فبراير 2019
    وزير التعليم يعلن حل أزمة رياض الأطفال بمدارس الجيزة

    طارق شوقي وزير التربية والتعليم

    كتبت- ياسمين محمد:

    قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قبول جميع الأطفال من سن الخامسة وأكثر بالمدارس التجريبية في محافظة الجيزة لحل مشكلة رياض الأطفال في تلك المدارس، مع فتح قاعات جديدة، ورفع الكثافة لعدد 60 بموافقة المحافظ اللواء أحمد راشد وتشغيل بعض القاعات فترتين.

    وقال الوزير، عبر صفحته على موقع فيس بوك اليوم الجمعة، إنه على الرغم من أن هذه المشكلة من مسؤوليات المحافظة نفسها حيث أن التعليم يدار بشكل لامركزي إلا أنه استجابةً لقلق الأهالي فقد تم التشاور مع قيادات الوزارة والمحافظ ومدير المديرية وتم اتخاذ هذه القرارات.

    وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات (قصيرة المدى) اعتبارا من غد السبت، أما الحل "طويل المدى" فسوف يعلن قريباً.

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