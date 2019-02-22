​اليوم.. وزيرا "السياحة والآثار" يشاركان باحتفالية تعامد الشمس على "أبوسمبل"

كتب ـ يوسف عفيفي:

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، أمس الخميس، إلى مدينة أسوان؛ للمشاركة في احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بأسوان، غدا الجمع، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ونحو 38 وفدا دبلوماسيا وسفيرا.

وحسب بيان أكدت الوزيرة، أن مثل تلك الأحداث تعكس الصورة الإيجابية عن مصر و مقاصدها السياحية خصوصا مع وجود سفراء من البلاد الأفريقية.

وتتجه أنظار العالم، صباح الجمعة، إلى معبد الملك رمسيس الثاني "المعبد الكبير" بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، ويشير غالبية الأثريين إلى أنها ترتبط بفصلى الزراعة والحصاد عند المصري القديم، ويوم 22 فبراير، هو اليوم الذي يتواكب مع اليوم الأول من فصل الحصاد طبقًا للسنة الفلكية المصرية القديمة.​