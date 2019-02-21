  • عاجل:"حكم نهائي".. من المستفيد من ضم الخمس علاوات لأصحاب المعاشات؟

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    علاوات المعاشات انفجار الدرب الأحمر الطقس أسعار الدولار خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 محمد صلاح

    وزيرا السياحة والآثار يشاركان في احتفالية تعامد الشمس على أبوسمبل.. غدًا

    05:49 م الخميس 21 فبراير 2019
    وزيرا السياحة والآثار يشاركان في احتفالية تعامد الشمس على أبوسمبل.. غدًا

    ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل

    كتب- يوسف عفيفي:

    يشارك وزيرا السياحة والآثار، غدًا الجمعة، في احتفالية تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل بأسوان، بحضور 38 وفدًا دبلوماسيًا.

    ووصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، إلى مدينة أسوان، للمشاركة في الحفل.

    وقالت المشاط إن تلك الأحداث تعكس الصورة الإيجابية عن مصر ومقاصدها السياحية خصوصا مع وجود سفراء من البلاد الأفريقية والأجنبية.

    وتتجه أنظار العالم، صباح غد الجمعة، إلى معبد الملك رمسيس الثاني "المعبد الكبير" بمدينة أبوسمبل السياحية، جنوبي محافظة أسوان، لمتابعة الظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد.

    وتحدث ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل عام.

    ويشير غالبية الأثريين إلى أنها ترتبط بفصلى الزراعة والحصاد عند المصري القديم، ويوم 22 فبراير، هو اليوم الذي يتواكب مع اليوم الأول من فصل الحصاد طبقًا للسنة الفلكية المصرية القديمة.

    تعامد الشمس معبد أبوسمبل أسوان وزارة السياحة وزارة الآثار رانيا المشاط خالد العناني

    الخبر التالى:

    البحوث الفقهية تحذر من الاستماع إلى غير المتخصصين في قضايا تخص المجتمع
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان