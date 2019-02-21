"الهيئة العربية للتصنيع": الأجواء مُهيأة حالياً لتأسيس صناعة دفاع عربي مشترك

القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، علي أهمية عودة الدول العربية للهيئة طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي اهتماما مُتزايدا بتحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها، مُشيرا إلي أن الأجواء مُهيأة حالياً لإحياء المشروع الذي أُنُشئت من أجله الهيئة العربية للتصنيع , لتأسيس صناعة دفاع عربي مُشترك .

جاء هذا في تصريحات على هامش مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض "إيديكس أبوظبي الدُولي 2019 , الذي يشهد زخما وتواجدا كبيرا لعدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات العسكرية والدفاعية .

وأشار "التراس" -وفقا لبيان اصدرته الهيئة العربية للتصنيع - إلي أن التحالف العربي القوي بين الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حالياً يُوفر الأساس والبنية التحتية لوجود صناعات دفاعية مُتطورة، مؤكدا علي ضرورة البدء في التصنيع المُشترك خلال الفترة القادمة.

وأوضح "التراس" أن مكانة مصر ودورها الرائد , كانت حافزا قويا لإقبال العديد من كبرى الشركات الدولية لعقد لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع ، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، مشيرا إلي الاتفاق على التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمُعدات والأنظمة الدفاعية .

وشدد "التراس" على أن الهيئة العربية للتصنيع جاهزة للثورة الصناعية الرابعة ، حيث تمتلك بنية تحتية قوية، ويعمل بها عمالة فنية مُتميزة في كافة التخصصات ، كما تسعى لعقد لشراكات مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة , لديها وللصناعة المصرية .

وقد شهدت فعاليات المعرض نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع , حيث قام الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والقائد العام للقوات المُسلحة الإماراتية بتفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع, وإطلع من القائمين عليها علي أحدث النظم الذكية التي تُوظفها الهيئة في صناعاتها الدفاعية وفق أحدث الأساليب والتقنيات العالمية المعمول بها في هذه الصناعة .

وأعرب "زايد" عن إعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه , مُبديا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية إحتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

كما أشاد كلا من اللواء ركن حمد بن محمد الروميثي رئيس أركان الجيش الإماراتي ,و محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشئون الدفاع بدولة الإمارات , بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المُتطورة بالهيئة العربية للتصنيع .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركه القناص الكويتية بغرض تعزيزالتسويق ودخول منتجات الهيئة للسوق الكويتي ,بالإضافة إلي مناقشة إمكانية التصنيع المُشترك مع عدد من كبري الشركات ومنها THALES و ROXEL من فرنسا ولوكهيد و Raytheon من الولايات المُتحدة و IABG الألمانية وتم بحث سبل التعاون المُشترك مع شركة إفيونكس البرازيلية .