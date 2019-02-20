نائب رئيس جامعة الأزهر: توفير كل سبل الرعاية والاهتمام بالطلاب

كتب - محمود مصطفى:

قال محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن الجامعة تسعى لتوفير كل سبل الرعاية والاهتمام بالطلاب لتحصيل العلوم النافعة وتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة.

وأشار أبوزيد - خلال تفقده لكليات فرع جامعة الأزهر بالزقازيق اليوم الأربعاء- إلى ضرورة التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعمل على الوصول للاندماج في المجتمع الطلابي، لتصحيح المفاهيم وتحصين عقول الشباب ضد الأفكار الهدامة، موضحا حرص الجامعة على تحصين الشباب باعتباره الحاضر والمستقبل للنهضة المرتقبة.

وشدد على أهمية الاجتهاد، وأن يكون طلاب الجامعة نماذج مشرفة للأزهر الشريف تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته المعرفية وتنشر القيم والأخلاق بين أبنائه.

وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري - خلال جولته الميدانية التي شملت كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات، واللغة العربية، وكلية أصول الدين بالزقازيق للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها - بالتزام الطلاب بحضور المحاضرات، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة والمجتمع المدني.

واستمع خلال جولته إلى طلاب وطالبات كليات فرع الجامعة بالزقازيق، كما التقى بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات وعدد من طلاب وطالبات الفرق المختلفة واستمع إلى مقترحاتهم ووعد بإيجاد حلول لكافة التحديات المتواجدة في كليات الفرع، مؤكدا حرص الجامعة قيادة وعمداء وأعضاء هيئة تدريس على مصلحة الطلاب والطالبات في المقام الأول.

وفي ختام زيارته قام نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، بزيارة مستشفى الطلبة وتفقد الأجهزة الطبية المتواجدة بالمستشفى، وأشاد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لطلاب كليات فرع الجامعة بالزقازيق.