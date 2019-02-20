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    الأوقاف تعلن افتتاح 25 مدرسة قرآنية جديدة بالمجان

    07:04 م الأربعاء 20 فبراير 2019
    الأوقاف تعلن افتتاح 25 مدرسة قرآنية جديدة بالمجان

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 25 مدرسة قرآنية جديدة، بالمجان ليصل إجمالي المدارس القرآنية إلى 863 بمختلف محافظات الجمهورية وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان.

    وطالبت الوزارة - في بيان لها اليوم الأربعاء - الراغبين في إلحاق أبنائهم أو بناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم.

    وزارة الأوقاف المدارس القرآنية القرآن الكريم

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