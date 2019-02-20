الجيزة: إصلاح كسر ماسورة مياه في حي الهرم

كتب- إسلام ضيف:

انتهى حي الهرم من إصلاح كسر بماسورة مياه بمنطقة المريوطية مع شارع المنشية بنطاق الحي اليوم الأربعاء، فور حدوث الكسر.

وقال اللواء هاني رضا رئيس حي الهرم، في بيان، إنه جرى الدفع بفرق المرافق على الفور لإصلاح الكسر، وجرى رفع المخلّفات من المنطقة عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح وتمهيد الطريق أمام حركة المارة والسيارات.

من جانب آخر، قال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين، إنه جرى إزالة التعديات المقامة على عدد من قطع الأراضي الزراعية بكفر زهران من خلال اللجنه الثلاثية، مؤكدًا على الاستمرار في تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة أي تعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.