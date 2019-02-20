وزير التعليم: 61% من طلاب الابتدائي مصابون بأمراض مختلفة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن المسح الطبي للكشف عن الأنيميا والسمنىة والتقزم، الذي يجرى حاليًا بالمدارس الابتدائية، بالتنسيق مع الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ويشمل الكشف على 11 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية، يعد نقلة حضارية تحتاج فريقا وميزانية ضخمة.

وبحسب بيان صحفي، جاء هذا خلال لقاء الوزير بمجموعة من الطلاب على هامش زيارته مدارس محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام الثانوية المعدل وتفعيل استخدام أجهزة "التابلت".

وأوضح شوقي أن هذا المسح جاء بعد الكشف على عينة من الطلاب بمعدل 1500 طالب بكل محافظة من محافظات الجمهورية، والذي كشف عن إصابة نحو 61% ببعض الأمراض.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاهتمامه بالحفاظ على صحة المواطن المصري، من خلال الكشف عن جميع الطلاب، ومعالجة المصابين الأمراض من تقزم، وسمنة، وسكر، وأنيميا، وأمراض العيون.

وأكد شوقي احتياجنا لمناهج تحث على الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض، وتوعية الأمهات؛ لمعالجة المشكلة من العمق لأن العقل السليم في الجسم السليم.​